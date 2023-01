Le mense delle scuole di Udine saranno più care

Le famiglie pagheranno di più il servizio delle mense nelle scuole di Udine. A fronte dei rincari energetici e di quello dei prodotti alimentari, infatti, il Comune ha deciso di alzare le tariffe per i pasti degli alunni: un aumento del 10 per cento rispetto al livello attuale.

Quali saranno allora i nuovi costi per i genitori? Per le scuole dell’infanzia in cui le associazioni di volontariato dei genitori si occupano della fornitura delle derrate alimentari, merenda e pranzo passeranno dai 5,20 euro ai 5,70 per i residenti e dai 6 ai 6,60 euro per i non residenti al giorno; nelle altre scuole dell’infanzia, l’aumento è da 5 a 5,50 euro per gli udinesi e dai 5,80 ai 6,40 euro per chi viene da fuori comune.

Per quanto riguarda scuole primarie e secondarie di primo grado, le tariffe delle mense aumentano da 5,40 a 5,95 euro al giorno (residenti) e da 6,20 a 6,80 (non residenti) per i pasti di categoria A, ossia quelli preparati in cucine interne alle scuole; i pasti di categoria B passano invece da 4,80 a 5,30 (residenti) e da 5,70 a 6,30 euro al giorno (non residenti) mentre per la categoria C (monoporzioni) il costo passa da 4,45 a 4,90 (residenti) e da 5,45 a 6 euro al giorno (per i non residenti).

Le nuove tariffe saranno in vigore da settembre e varranno per il prossimo anno scolastico. Il Comune ha comunque confermato le agevolazioni già esistenti. Il rialzo dei prezzi a carico delle famiglie è conseguenza del carovita: rispetto a quanto previsto in origine, il Municipio ha infatti dovuto aumentare di 600 mila euro il capitolo di spesa per la ristorazione nelle scuole cittadine, che arriva a toccare i 3,3 milioni di euro.