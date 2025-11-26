Pop Udine è il negozio di via Manin specializzato in dolci e snack.

Un’avventura colorata e saporita, un’avventura pop iniziata alcuni anni fa e che ora è pronta per un nuovo capitolo: Pop Udine, il paradiso dei golosi di via Manin, cerca un nuovo gestore. Il negozio, aperto nel 2019 e dal 2023 gestito da Lara Gremese, è specializzato in ogni tipo di dolciumi, snack, bevande colorate saporite e pop corn aromatizzati (il primo a proporli in città).

Ad annunciare la novità è la stessa Gremese: “Il nostro percorso qui è stato speciale: pieno di emozioni, di crescita e di volti meravigliosi che hanno dato vita a questo spazio ogni giorno. Oggi, però, si apre un nuovo capitolo: abbiamo deciso di mettere in vendita l’attività. Non lo viviamo come una fine, ma come un passaggio di testimone”.

L’idea, infatti, è che qualcuno possa prendere in mano lo spazio cogliendo le opportunità che può offrire: “Crediamo che questo luogo abbia ancora tantissimo da dare e ci piacerebbe che qualcuno con passione, energia e voglia di mettersi in gioco possa continuare questa storia, portandola ancora più lontano” spiega Lara.



“E la cosa più bella è che il locale si presta a mille idee: non è necessario proseguire il nostro format; chi subentrerà potrà dare vita a ciò che desidera, un nuovo concept, un progetto personale, qualcosa di completamente diverso. È uno spazio pieno di potenzialità, tutto da reinventare”. Non una chiusura, quindi, ma uno slancio verso una nuova avventura.



