Temperature sotto zero, a Udine scatta il piano antigelo sulle strade

Trattamento contro il ghiaccio sulle strade di Udine.

Con il previsto abbassamento delle temperature nel corso della prossima nottata, che scenderanno sotto lo zero, l’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del piano neve/ghiaccio su alcune strade del territorio comunale.

Alla luce della residua umidità al suolo e del concreto rischio di gelate mattutine, l’obiettivo dell’intervento è prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la massima sicurezza per la circolazione veicolare.

L’intervento prevede il trattamento preventivo antighiaccio mediante spargimento di sale sui punti critici della viabilità, in particolare rotonde, cavalcavia e rampe, considerati maggiormente esposti al rischio di formazione di ghiaccio nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. La ditta incaricata inizierà le operazioni alle ore 22 di lunedì 16 febbraio e concluderà gli interventi entro le ore 07 di martedì 17 febbraio.