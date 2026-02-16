L’incidente a Savogna d’Isonzo.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 di oggi, 16 febbraio 2026, nel territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Lo scontro, che ha coinvolto un furgoncino e un piccolo motocarro, è avvenuto in località Gabria.

L’intervento dei soccorritori e l’estrazione del ferito

Ad avere la peggio è stato il conducente del motocarro che, a causa dell’impatto, si è rovesciato su un fianco. L’uomo è rimasto incastrato all’interno, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Gorizia. I soccorritori, lavorando in sinergia con il personale sanitario giunto sul posto, hanno estratto l’uomo che, una volta liberato, è stato immediatamente preso in carico dai sanitari.

Dopo aver affidato il ferito alle cure mediche, la squadra dei Vigili del fuoco ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati per scongiurare ulteriori pericoli. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri di Gorizia per effettuare i rilievi di legge e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.