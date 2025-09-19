Udine, al via il Recruiting Day Young per under 35: colloqui lampo con quattro aziende

Opportunità di lavoro per i giovani a Udine.

La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Udine e l’Informagiovani, lancia il Recruiting Day Young, un’iniziativa dedicata ai giovani under 35 in cerca di nuove opportunità di lavoro.

L’appuntamento è fissato per giovedì 16 ottobre presso la sede dell’Informagiovani di Udine, in viale Ungheria 39. I partecipanti potranno confrontarsi con le aziende attraverso un format innovativo: ciascun candidato avrà a disposizione 20 minuti totali, suddivisi in quattro colloqui conoscitivi di 5 minuti ciascuno, per presentare competenze, motivazioni e potenzialità.

Le imprese coinvolte nell’iniziativa sono Decathlon, Despar – Aspiag Service, McDonald’s e MediaWorld, realtà con team giovani e orientati alla crescita. L’obiettivo del Recruiting Day Young è offrire ai candidati un vero e proprio “allenamento” pratico per sapersi presentare in maniera efficace anche in tempi ridotti.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 13 ottobre. I candidati ammessi riceveranno conferma via email con tutte le indicazioni operative per la giornata. L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’assessorato al Lavoro, guidato da Alessia Rosolen, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo professionale, offrendo strumenti concreti per mettersi in gioco e valorizzare le proprie competenze.