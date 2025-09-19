Rapina un salone: i carabinieri lo arrestano e scoprono legami con altri furti

Preso il presunto autore di una rapina a Sagrado.

Una rapina messa a segno in un salone da parrucchiere a Sagrado ha portato all’arresto di un 45enne straniero senza fissa dimora da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo. L’intervento tempestivo dei militari, allertati tramite il numero di emergenza “112”, ha permesso di fermare l’uomo poco dopo il colpo.

Le indagini hanno rivelato che l’arrestato avrebbe legami anche con altri furti commessi nei giorni precedenti ai danni di ristoratori del litorale gradese e di Ronchi dei Legionari. Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Nella stessa giornata, un altro cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato a un commerciante di Ronchi dei Legionari. . La vittima, accortasi che gli mancava il dispositivo, ha immediatamente contattato

le forze dell’ordine.

Il presunto autore del reato è stato rintracciato poco dopo alla stazione ferroviaria di Sagrado. Ad attenderlo, due pattuglie dell’Arma, che hanno recuperato il cellulare e lo hanno restituito al legittimo proprietario. Le operazioni fanno parte di un più ampio piano dei Carabinieri volto a contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza sul territorio.