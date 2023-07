Il progetto di una nuova rotonda a Udine.

Una rotonda al posto dell’incrocio tra via Diaz e via della Vittoria, uno dei punti più critici del flusso veicolare in città: è l’ipotesi che il Comune di Udine sta valutando, per capire se renderà più fluido il traffico. L’idea si inserisce in un più ampio progetto di ristrutturazione della rete infrastrutturale della viabilità cittadina, per un totale di 700mila euro.

Nello specifico, è prevista la creazione di una rotatoria per regolare il traffico nell’incrocio tra viale della Vittoria e Viale Diaz. La rotatoria sarà indicata da segnaletica orizzontale e sarà oggetto di studio da parte degli Uffici comunali. L’incrocio in questione è un punto cruciale per il traffico della città di Udine, a causa della sua posizione chiave in ingresso al centro storico e la quantità di autovetture e mezzi pubblici che vi transitano ogni giorno. In particolare lo studio è indirizzato a capire se la soluzione applicata, nel periodo di riapertura delle scuole e di aumento del ritmo degli spostamenti in città, sarà efficace e funzionale per gestire il traffico in orari che da sempre causano criticità, come la fascia oraria 7.00 – 8.00 del mattino.

Continuano, intanto, gli altri lavori sulle strade cittadine per migliorarne la sicurezza e la funzionalità: nelle prossime settimane, in via Isonzo, oltre all’intervento già concluso, verrà ricostruito il manto stradale nell’intero tratto tra via Planis e via Gorizia.

In via Baldasseria Bassa si interverrà invece per migliorare il drenaggio e il deflusso sotterraneo delle acque piovane, tramite la creazione di pozzi perdenti. L’intervento nasce dall’esigenza di prevenire allagamenti causati dalla forte pioggia, che nel terreno incontra ostacoli che gli impediscono il suo assorbimento da parte del terreno.

.