Un momento dedicato al Davide Astori e l’avvio di uno screening cardiologico gratuito aperto ai tifosi

Sarà una serata dal forte valore simbolico quella di lunedì 2 marzo al Bluenergy Stadium, dove il pre-partita tra Udinese e Fiorentina diventerà anche un momento di memoria e responsabilità sociale. A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, sarà proprio la sfida tra bianconeri e viola a rendere omaggio all’ex capitano della Fiorentina, trasformando il ricordo in un impegno concreto per la prevenzione cardiologica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Astori, l’Udinese, la Fiorentina e la Lega Serie A, con l’obiettivo di unire il ricordo alla prevenzione. Prima del fischio d’inizio, sul prato dello stadio friulano si terrà un momento dedicato alla memoria del difensore, figura ancora profondamente amata da tifosi e compagni di squadra.

Accanto al ricordo, però, ci sarà un forte messaggio: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti aperto a chiunque desideri aderire. Un’iniziativa che intende promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzando il pubblico sull’importanza dei controlli e della diagnosi precoce.

L’iniziativa e gli screening gratuiti.

In occasione della partita, i tifosi presenti allo stadio potranno inquadrare il QR code riportato sulle locandine dell’iniziativa e proiettato sui maxischermi, manifestando così il proprio interesse ai check-up gratuiti. Gli esami verranno effettuati nei prossimi mesi proprio nei locali del Bluenergy Stadium, in date che saranno comunicate successivamente.

Anche chi non sarà sugli spalti potrà partecipare: l’Udinese Calcio condividerà sui propri canali social un modulo dedicato per consentire a tutti di aderire al progetto.

Un modo per trasformare una tragedia che ha segnato profondamente il mondo del calcio in un’opportunità di consapevolezza collettiva. Nel nome di Davide Astori, il ricordo diventa azione, affinché la prevenzione cardiologica possa diventare patrimonio condiviso e la sua memoria continui a generare attenzione, cura e responsabilità.