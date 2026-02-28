di 72 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Daniela Piemonte. Ne danno il triste annuncio il marito Mario, il figlio Stefano con Stefania, Giulio, i nipoti Fulvio e Monica, le cugine, unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di S. Marco martedì 3 marzo alle ore 15:30 ove la cara Daniela sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario delle visite: lunedì 10:30 – 18:30 martedì 8:30 – 14:45
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 2alle ore 20:00 presso la chiesa di S. Marco.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 27 febbraio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290