di 72 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Daniela Piemonte. Ne danno il triste annuncio il marito Mario, il figlio Stefano con Stefania, Giulio, i nipoti Fulvio e Monica, le cugine, unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di S. Marco martedì 3 marzo alle ore 15:30 ove la cara Daniela sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario delle visite: lunedì 10:30 – 18:30 martedì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 2alle ore 20:00 presso la chiesa di S. Marco.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 27 febbraio 2026



