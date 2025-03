Ultimi due giorni per lo Student Day di Udine: attesi 5mla studenti

Le ultime due giornate dello Student Day.

Quasi 5000 studenti delle scuole superiori sono attesi alle ultime due giornate, venerdì 28 e sabato 29 marzo (dalle 9), della trentesima edizione dello Student Day dell’Università di Udine. Il principale evento dell’Ateneo dedicato all’orientamento dei futuri studenti si svolge negli spazi del polo scientifico. Un’occasione per conoscere meglio e da vicino i corsi di laurea, i servizi, le agevolazioni, le strutture universitarie, i laboratori, le opportunità e per mettersi alla prova partecipando a test e simulazioni. Un’opportunità, insomma, per aiutare a scegliere in modo consapevole il corso di studio con uno sguardo al futuro lavorativo.

Ad aprire le due giornate, sempre nell’aula C10, alle 9, saranno venerdì 28 marzo il rettore, Roberto Pinton e la delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi. Sabato 29, sempre la professoressa Rizzi inaugurerà l’ultimo giorno assieme al delegato agli studenti, Daniele Fedeli.

Il programma prevede le presentazioni dei corsi di laurea, dei servizi, anche bibliotecari, e delle agevolazioni. Inoltre, attività laboratoriali, visite ai laboratori, test e simulazioni. In particolare, ci saranno test Tolc, anticipi dei test di valutazione iniziale per alcuni corsi ad accesso libero e simulazioni di test dei corsi ad accesso programmato. E ancora, in una trentina di stand in cui incontrare e confrontarsi con tutor, docenti e personale specializzato ai quali poter chiedere informazioni e chiarimenti.

Il programma.

Venerdì 29 marzo, alle 8.50, nell’auditorium della Biblioteca scientifica si terrà anche un incontro sulle opportunità di formazione e lavoro per i giovani nei settori agricolo e agroalimentare. Parteciperanno gli allievi degli istituti scolastici tecnico–agrari regionali: “Brignoli” di Gradisca d’Isonzo, “Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli, “Fermo Solari” di Tolmezzo, “Il Tagliamento” di Spilimbergo.

Sabato 29, alle 10, saranno oltre un centinaio i genitori che, parteciperanno all’incontro formativo “I figli all’università” con il delegato dell’Ateneo per gli studenti, Daniele Fedeli. Durante l’incontro il professor Fedeli, docente di didattica e pedagogia speciale, il personale orientatore e la psicologa di Ateneo risponderanno alle domande più frequenti che un genitore si pone nel passaggio scuola-università e forniranno utili strumenti per supportare i figli. Inoltre, sarà fornita una panoramica sui servizi dell’ateneo e il sistema di tassazione e diritto allo studio.

Lo stesso giorno, alle 11, si terrà un incontro sul tema dell’inclusione rivolto ai docenti delle scuole tenuto sempre da Daniele Fedeli.

Alla scoperta dell’Università di Udine.

Allo Student Day gli studenti delle superiori potranno approfondire la conoscenza degli 84 corsi di studio dell’Ateneo friulano: 42 corsi di laurea, 39 di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, del percorso di eccellenza rappresentato dalla Scuola Superiore Universitaria “di Toppo Wassermann”.

Scopriranno inoltre i numerosi servizi a disposizione dell’universitario. In particolare: i servizi bibliotecari e linguistici; le opportunità di mobilità internazionale; le funzioni dei tutor; il Career Center per le opportunità lavorative durante e dopo la conclusione del percorso di studi; le attività dedicate al benessere degli studenti durante il percorso universitario; i corsi sul metodo di studio, su come si scrive una tesi di laurea e sulla gestione dell’ansia; le consulenze psicologiche individuali; i gruppi di mutuo aiuto; il blog dedicato; gli alloggi; l’assistenza sanitaria; le aule informatiche; le borse di studio e i premi di laurea; le convenzioni per sconti e agevolazioni; la mensa e la ristorazione convenzionata; il merchandising; i punti ristoro; il Centro universitario sportivo; il ruolo e l’azione dei rappresentanti degli studenti; le associazioni studentesche; le possibilità offerta dal territorio rappresentate anche da stand della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine.