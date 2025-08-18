Martedì 19 agosto alle 21.15 in anteprima al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna L’ULTIMO TURNO di Petra Volpe, presentato al festival di Berlino e interpretato da Leonie Benesch (che molti ricorderanno per essere stata anche la protagonista de La sala professori). Un film appassionante come un thriller con protagonista una giovane infermiera, eroina di una professione troppo spesso sottostimata. In un settore, come ci ricorda la regista alla fine del film, dove la carenza di personale qualificato si sempre più drammatica.

Durante un turno di notte difficile in un reparto sovraffollato e a corto di personale, l’infermiera Floria affronta con professionalità e dedizione ogni emergenza, prendendosi cura di tutti i pazienti, nonostante la crescente pressione e la corsa contro il tempo.



La biglietteria del cinema all’aperto, ricordiamo, apre alle 20.45. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie. Grazie alla promozione Cinema Revolution il biglietto costa solo €3,50.