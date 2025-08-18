Di 98 anni.

Ci ha lasciati Guido Beltrame. Ne danno il triste annuncio i figli Claudio e Roberto, le nuore, i nipoti, il pronipote unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Coccau nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò Vescovo mercoledì 20 agosto alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro,15 a Gemona del Friuli.

orari visite: LUNEDÍ 13:30 – 18:30 MARTEDÍ 8:30 -18:30 MERCOLEDÍ 8:30 – 12:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 19 C. M. alle ore 18:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



COCCAU di TARVISIO, 17 agosto 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290