Grado, il presidente della Git Marin aggredito da un gruppo di giovani maranza

20 Luglio 2026

di Redazione

Momenti di tensione nella serata di sabato 19 luglio all’ingresso principale della spiaggia Git di Grado, dove il presidente della Git stessa, Roberto Marin, è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi “maranza”. L’episodio si è concluso con lievi ferite per Marin, medicato sul posto dal personale sanitario, mentre i presunti responsabili sono stati successivamente rintracciati e identificati dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, Marin avrebbe notato il gruppo che stava cercando di scavalcare la recinzione della spiaggia per accedere senza biglietto, portando con sé alcune bottiglie.

Ne è nato un primo confronto con il presidente della Git. Alcuni ragazzi hanno iniziato a riprendere la scena con i telefoni cellulari e insultarlo, mentre Marin si è spostato verso una zona più illuminata del viale.

Colpito con due pugni

Nonostante l’intervento degli addetti alla sicurezza, durante i momenti più concitati, il presidente della Git sarebbe stato colpito con due pugni, uno all’orecchio destro e uno sopra l’occhio sinistro, riportando contusioni giudicate lievi. Sul posto era presente un’ambulanza, il cui personale ha prestato le prime cure.

Dopo l’aggressione, il gruppo si è allontanato in direzione del Parco delle Rose. Poco dopo una pattuglia dei Carabinieri è riuscita a raggiungere i giovani e a identificarli. Secondo le testimonianze raccolte, si tratterebbe di ragazzi provenienti da diversi comuni della provincia, forse legati a precedenti episodi di vandalismo ai danni di pubblici esercizi e della stessa Git.

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