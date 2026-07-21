Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di ieri a Codroipo, dove un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto all’interno di un cantiere allestito per la realizzazione di una piscina in una proprietà privata in via Giovanni Antonio da Pordenone.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore, dipendente di un’azienda specializzata nella costruzione di piscine, avrebbe fatto un passo indietro per spostarsi durante le operazioni di lavoro. Nel movimento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando all’interno della vasca. Nell’impatto ha riportato diversi traumi giudicati di grave entità.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

A prestare i primi soccorsi sono stati i colleghi presenti nel cantiere, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Codroipo e il personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc).

Dopo le prime cure ricevute direttamente sul luogo dell’incidente, il lavoratore è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Gli accertamenti sanitari eseguiti dopo il ricovero hanno evidenziato traumi importanti in diverse parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.