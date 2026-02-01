All’Università di Udine la consegna del premio dedicato a don Pierluigi Di Piazza

All’Università di Udine, martedì 3 febbraio, sarà consegnato il premio di laurea in memoria di don Pierluigi Di Piazza, giunto alla seconda edizione. La cerimonia si terrà alle 11.30 nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri (via Gemona 5, Udine), sede del rettorato. Al fondatore del Centro di accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano, l’Ateneo vent’anni fa ha conferito la laurea honoris causa in Scienze economiche per il suo essere “imprenditore di solidarietà”. Nel 2024 gli ha intitolato l’aula studio della Biblioteca scientifica. Il premio è stato istituito dal fratello Vito e dalla famiglia di don Pierluigi, assieme all’Università di Udine.

Con il rettore Angelo Montanari saranno presenti Vito Di Piazza e le professoresse Cristiana Compagno, Marina Brollo e Francesca Visintin, componenti la Commissione giudicatrice. Il premio è rivolto a chi ha conseguito una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico all’Ateneo friulano, discutendo una tesi su alcuni dei temi più cari al sacerdote di Tualis: il rispetto della legalità, la parità di genere, l’inclusione sociale, la valorizzazione delle diversità, le politiche di accoglienza dei migranti, le sperequazioni economiche e sociali nei diversi Paesi del mondo, la pace e le non ragioni delle guerre.