Doppia valanga a Sella Nevea e Casera Razzo: soccorsi in azione

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, sono scattate due attivazioni per valanga in Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi gli episodi, secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte e presumibilmente sepolte dalla massa nevosa.

La SORES ha immediatamente coordinato la risposta d’emergenza, disponendo l’intervento di due elicotteri dell’elisoccorso regionale e dell’elicottero della Protezione Civile. Sul terreno operano inoltre le stazioni di Cave del Predil e Forni Avoltri del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. Le squadre stanno lavorando in condizioni complesse, con l’obiettivo di localizzare eventuali dispersi e garantire la sicurezza degli operatori impegnati sul posto.