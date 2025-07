Università di Udine e Montagna Leader siglano un patto per la montagna, in particolare quella pordenonese.

L’Università di Udine e Montagna Leader stringono un patto per la montagna, in particolare quella pordenonese. Il rettore Roberto Pinton e il presidente del Gruppo di azione locale che promuove lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree rurali e montane, Roberto Sonego, hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare in attività di formazione, ricerca e sviluppo sulla e per la montagna, in particolare quella del Friuli Occidentale.

Lo scopo è delineare un programma di lavoro comune che possa portare vantaggi in termini di crescita sociale, culturale ed economica per la montagna pordenonese e per i territori montani regionali, soprattutto ai giovani. Il protocollo è triennale e si applicherà mediante singoli progetti. Erano presenti alla firma anche il referente scientifico dell’Ateneo per l’accordo, Mauro Pascolini, delegato per il progetto Cantiere Friuli, e il direttore di Montagna Leader, Pier Giorgio Sturlese.

L’accordo.

L’Ateneo friulano e Montagna Leader si impegnano, in particolare a: promuovere e supportare attività di formazione, didattiche, di ricerca e d’innovazione; a rafforzare e attuare strategie per lo sviluppo socioeconomico del territorio montano; realizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione e divulgazione sul tema della montagna; elaborare insieme progetti per l’accesso a finanziamenti nazionali e internazionali.

“L’Università di Udine – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton– è ormai un punto di riferimento a livello locale, nazionale e internazionale per le attività di formazione e di ricerca ed è, al contempo fortemente impegnata nel trasferimento della conoscenza, anche grazie all’attività del progetto Cantiere Friuli. Questo accordo ci permetterà di rafforzare l’impegno comune con tutti i soggetti istituzionali del territorio, in particolare a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale della montagna, in questo caso del pordenonese, con particolare attenzione al ruolo delle giovani generazioni».

Per il presidente di Montagna Leader, Roberto Sonego, “l’obiettivo ultimo di questa collaborazione è quello di pensare a un futuro nel quale vivere in montagna non sia un limite, ma una scelta di valore. Il protocollo sottoscritto con l’Università di Udine è un primo importante passo per concretizzare questo obiettivo”.