Dal 13 al 15 giugno a Udine arriva l’appuntamento con il Villaggio Coldiretti, l’evento aperto al pubblico per approfondire il ruolo centrale dell’agricoltura, vivere esperienze concrete sul territorio e valorizzare il patrimonio agroalimentare made in Italy. La kermesse avrà inizio venerdì 13 giugno alle ore 9:00 e durerà fino a domenica 15 giugno nelle principali piazze e vie del capoluogo friulano.

Sarà un villaggio contadino “diffuso” in cui saranno coinvolte piazze e vie simbolo della città: da piazza Libertà a via Mercatovecchio, da piazza Duomo a Largo Ospedale Vecchio, da piazza Venerio a piazza XX Settembre, spazi che saranno adibiti per degustazioni, workshop, incontri per adulti e bambini, premiazioni e un costante intrattenimento.



“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa investitura – sottolinea il presidente di Coldiretti Fvg Martin Figelj – e pronti a mettere tutto il nostro impegno affinché la tre giorni nel capoluogo friulano si tramuti in una promozione virtuosa del vero Made in Italy”.



Il direttore regionale di Coldiretti Fvg e Udine comunica che “con il supporto della Coldiretti nazionale, la Federazione Fvg sta collaborando con il Comune di Udine – che, grazie al sindaco De Toni e all’assessore Venanzi, ha subito colto l’opportunità del Villaggio – per organizzare un programma che coinvolgerà le principali piazze e vie cittadine. Queste si trasformeranno in un grande villaggio agricolo, dove adulti e bambini potranno vivere un’esperienza da veri contadini, tra i banchi del mercato di Campagna Amica con 75 imprese (45 da tutta Italia e 30 regionali, comprese 15 aziende biologiche e 5 fattorie sociali), partecipare a laboratori con mozzarella, pane e ortaggi, e gustare piatti preparati con ingredienti 100% italiani”.

“Si tratta di un evento molto importante di portata nazionale – ha commentato il Vicesindaco e Assessore alle attività produttive Alessandro Venanzi – . Sul tema dell’agricoltura, dell’agroalimentare, sul valore della filiera e della qualità del prodotto a km0 il Friuli, e Udine come suo capoluogo, portano in dote un’esperienza importante per l’economia e la cultura regionale”.



“Sono temi su cui la nostra amministrazione punta molto e con progetti concreti come il neonato Distretto del Cibo, ideato per sviluppare un’economia di rete sulla filiera e sul prodotto locale. Il villaggio Coldiretti sarà un’altra occasione importante – continua il Vicesindaco – per comunicare la nostra città e il territorio friulano, coinvolgendo tutte le piazze del nostro centro storico, attrarre visitatori e mostrare la nostra città a tutta Italia”.

A Udine saranno presenti il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo. Insieme a loro esponenti istituzionali e della società civile, studiosi, sportivi e artisti chiamati anche a commentare esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi della sana alimentazione, del turismo, dell’ambiente, della scuola e della salute, il tutto corredato da spettacoli di animazione e concerti. Presso il Villaggio sarà inoltre possibile firmare la petizione lanciata da Coldiretti che difende la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori e dice basta ai cibi camuffati come italiani, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

Un’esperienza da gourmet

Al Villaggio Coldiretti si potrà anche vivere un’esperienza da gourmet con soli 8 euro, dall’antipasto al dolce, bicchiere di vino compreso, grazie ai menù speciali preparati dai cuochi contadini. In particolare al Contarena, aperto per l’occasione, sarà attiva la Locanda dei Cuochi contadini, con piatti esclusivamente dedicati alla tradizione regionale. Ci saranno anche gli agriturismi di Terranostra – Campagna Amica che presenteranno pacchetti vacanza, esperienze e itinerari per riscoprire l’Italia rurale in vista delle festività estive, con proposte di soggiorno e ristorazione all’insegna dell’autenticità e del rispetto per l’ambiente.

Didattica e innovazione

In programma, durante la tre giorni, anche lezioni sull’olio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. Gli orti didattici a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno l’offerta educativa per grandi e piccoli, che potranno sperimentare le attività dell’agriasilo e dell’orto didattico di 30 mq, dove verranno messe in mostra ortaggi e piante da frutta. Spazio all’innovazione con l’Orto 4.0, ossia la ricostruzione di un piccolo vigneto attraverso la tecnologia. Alla Loggia del Lionello sarà allestita un’aula scolastica con 25 banchi in cartone, arricchita con piante per combattere l’inquinamento indoor.

“Generazione Agricoltori”

Il programma della tre giorni udinese si aprirà venerdì 13 giugno alle ore 10 in piazza Libertà, alla presenza dell’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier, con la finale nazionale di “Oscar Green”, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto l’agricoltura per il proprio futuro. Inoltre la tenda “Generazione Agricoltori” accoglierà giovani imprenditori under 33 che si confronteranno su progetti innovativi per la crescita sostenibile delle campagne italiane. Focus anche sul ruolo delle donne nell’agricoltura e sull’esperienza degli anziani nella trasmissione del sapere rurale. Alle 15, sotto la tenda palco in Piazza Libertà si terrà un convegno sul granchio blu con la presenza del presidente nazionale Ettore Prandini, del commissario straordinario per l’emergenza granchio blu Enrico Caterino e dell’assessore Stefano Zannier.

Nel pomeriggio alle 17.30, sempre in piazza Libertà, ci sarà inoltre la presentazione del libro “Il cibo a pezzi” del segretario generale Gesmundo, Roberto Weber, sondaggista e presidente dell’Istituto Ixè e Felice Adinolfi, docente di Economia Agraria all’Università di Bologna.

Intrattenimento: musica, sport e danza

Sabato mattina, alle 10.30, ancora in piazza Libertà, si terrà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, davanti alle autorità, con la presentazione affidata ai conduttori televisivi Anna Falchi e Massimiliano Ossini. Domenica, alle 10, Santa Messa in Duomo celebrata da monsignor Luciano Nobile. Spaziopoi all’intrattenimento congli Sbandieratori di Valvasone con tamburi (domenica dalle 16 alle 19, itinerante), il concerto di Quella Mezza Sporca Dozzina (sabato e domenica dalle 15 alle 17.30, itinerante), l’esibizione di sport forestali dei Taglialegna (sabato alle 15 alle 17, piazza Libertà), la dimostrazione di intreccio con foglie di pannocchie degli Scus di Reana (sabato dalle 15 alle 19, in piazza XX settembre), il concerto degli studenti di musica dei Conservatori (venerdì dalle 17 alle 20, Loggia del Lionello), i danzerini di Buia (domenica dalle 15 alle 17, itinerante), il Coro Picozza (sabato dalle 19.30 alle 20.30, Loggia del Lionello).

#Villaggiocoldiretti

Il villaggio sarà un’esperienza interattiva per tutti i visitatori che potranno giocare col tempo e riflettere su ciò che portano in tavola, e condividere ogni momento di queste giornate sui social con l’hashtag #villaggiocoldiretti, utilizzando anche gli spazi selfie per grandi e piccini allestiti, grazie al lavoro dei maestri florovivaisti di Coldiretti, negli angoli più belli di Udine. In Piazza della Libertà sarà allestito un punto social con panchine “botte” con la presenza suggestiva dell’ape floreale, realizzate con piante e fiori. In Piazza Venerio ci sarà un punto selfie con una panchina con un cuore in acciaio corten immersa nei girasoli. Il Villaggio però sarà l’occasione anche per tutti i visitatori di lasciare un messaggio di speranza sull’albero dei “buoni frutti” da far crescere insieme a tutta la comunità.

La mappa.