Addio a don Natalino Zuanella, storico parroco delle Valli del Natisone

Don Natalino Zuanella si è spento a 83 anni.

Le Valli del Natisone perdono una figura di riferimento: martedì 6 maggio si è spento, all’età di 83 anni, don Natalino Zuanella, parroco di Savogna e Tercimonte. Ricoverato da tempo all’ospedale di Udine, dove lottava contro una lunga malattia, don Zuanella è morto nel luogo dove era stato curato negli ultimi mesi.

Nato il 25 dicembre 1941 a Biacis (Pulfero), da una famiglia originaria di Montemaggiore, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1965. Avrebbe celebrato tra poche settimane il 60° anniversario della sua ordinazione. Dopo i primi anni di servizio a Galleriano di Lestizza, dal 1971 era tornato nelle sue amate Valli, dove aveva svolto per oltre cinquant’anni il ministero sacerdotale.

L’amore per le sue Valli.

Dal 1988 aveva assunto anche la guida della parrocchia di Savogna, unita a quella di Tercimonte, entrambe situate sulle pendici del monte Matajur. In questi territori montani, formati da piccole comunità sparse – da Montemaggiore a Cepletischis, da Vernassino a Masseris – don Zuanella è stato per decenni un riferimento umano e culturale, oltre che spirituale.

Sacerdote di lingua slovena, era molto apprezzato anche come studioso locale. Si era dedicato in particolare alla ricerca sulla toponomastica e l’onomastica delle Valli del Natisone, contribuendo alla valorizzazione della memoria storica di queste terre di confine. La data delle esequie non è ancora stata resa nota. Dopo il funerale, la salma di don Zuanella sarà tumulata nel cimitero di Montemaggiore, luogo d’origine della sua famiglia e cuore della sua missione.