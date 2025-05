La spiegazione dell’Aeronautica Militare sull’incidente delle Frecce Tricolori.

Momenti di paura, ieri a Pantelleria, per l’incidente avvenuto in volo durante l’addestramento delle Frecce Tricolori. Un incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. Ma cosa è accaduto? Dalle immagini, sembra che i velivoli si siano “toccati” durante una figura, forse a causa di un bird strike. Ecco la nota ufficiale dell’Aeronautica Militare:

“Nel primo pomeriggio di oggi martedì 6 maggio (ieri, ndr), durante un volo di addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori presso l’aeroporto di Pantelleria, all’indomani dell’airshow di Catania, una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardiode, ha imposto l’interruzione del programma acrobatico.

Quattro velivoli della seconda sezione, il c.d. “rombetto”, dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull’aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani.

Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute“.