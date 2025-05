Il programma e gli eventi dell’Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia a Valvasone

Valvasone, borgo situato tra i territori di Pordenone e Udine, lambito dal fiume Tagliamento, ospiterà il 23 e 24 maggio, la XXV edizione dell’Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia.

In occasione del 25° anniversario dell’Associazione che ricorre quest’anno, la XXV Assemblea sarà l’occasione sia per fare un bilancio del 2024, sia per illustrare ai soci i progetti in via di sviluppo e tracciare le strategie future. L’assemblea annuale è il momento sociale più significativo per la realtà associativa voluta dall’Anci e che per la seconda volta dalla sua costituzione si terrà in Friuli Venezia Giulia – la prima occasione si era tenuta nel 2014 a Gradisca d’Isonzo.

Come detto, per lo svolgimento dell’Assemblea è stato scelto l’antico borgo medievale di Valvasone, sorto all’ombra di un’autentica macchina del tempo, in forma di maestoso castello e ovunque, la suggestione di vicoli, contrade, ruote di mulini che, battendo l’acqua, riportano indietro di secoli l’orologio della storia.

“Questa è bellezza – ha scritto Pasolini di Valvasone -, e come la vera bellezza, non è semplice ma composta: è occorsa la sovrapposizione dei secoli, la tettonica inestricabile degli odi e delle gioie, e infine una specie di rassegnazione catartica: casta”.

Il programma.

Questa è Valvasone, la terra del lupo, patto fra lo splendore a lungo donato dai feudatari e la vita contemporanea che si presta a ospitare la due giorni: il pomeriggio di venerdì 23 maggio 2025 sarà dedicato all’accoglimento dei partecipanti – si attende la presenza di circa 200 delegati nazionali. Alle 18:30, in Piazza Libertà, il benvenuto in musica con la Filarmonica di Valvasone e i saluti del sindaco di Valvasone Arzene Fulvio Avoledo, della coordinatrice regionale Zaida Franceschetti, del Presidente de “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi. A seguire, in castello, la presentazione di alcuni dei principali progetti in corso, cui seguirà una serata dedicata all’intrattenimento con gli Absolute Five. Appuntamento alle 22.00 in Piazza Libertà.

Tra i progetti illustrati, l’App Borghi Belli FVG per scoprire sul proprio smartphone i monumenti, le chiese, i palazzi e gli angoli più suggestivi dei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, grazie al sistema Bippo®, la tua nuova guida virtuale. Come funziona? E’ semplicissimo: si deve scarica l’app, consentendo di ricevere le notifiche e, quando ci si avvicina al punto di interesse è il Bippo® che ti avvisa che c’è un contenuto da leggere, guardare o ascoltare e ti racconta tutta la bellezza dei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia!

Nell’occasione, sarà inoltre illustrato il Progetto Italea dedicato al turismo degli emigranti di rientro organizzato dal Ministero degli Esteri e la Tessera “Amici dei Borghi” una card che permette di scoprire mille vantaggi riservati agli amici dei Borghi più belli d’Italia.

Sabato 24 maggio si svolgeranno invece i lavori assembleari, all’Auditorium delle scuole secondarie di primo grado “Erasmo da Valvason” da poco rinnovato, durante i quali saranno rendicontate le principali attività svolte nel 2024 ma saranno anche illustrati i programmi per il 2025 e oltre. E’ annunciata una nutrita partecipazione di Sindaci e/o loro delegati di Comuni della rete provenienti da tutta Italia e sarà l’ennesima occasione per uno scambio di opinioni e di vedute sul futuro delle comunità aderenti all’associazione e di riflesso anche di realtà simili in termini di popolazione.

Tra i rappresentanti istituzionali ospiti del Sindaco Avoledo e del Presidente nazionale de I Borghi più belli d’Italia Primi, da rimarcare la presenza del Consigliere regionale e componente del Direttivo nazionale Markus Maurmair, del Presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, dell’Assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, dell’Eurodeputato Alessandro Ciriani, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Sen. Luca Ciriani.

Al termine dell’Assemblea nazionale, ci sarà l’iconica foto di gruppo di fronte al Castello di Valvasone e la degustazione di prodotti tipici della nostra Regione. Per i delegati, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione regionale e di Atap, sono state organizzate visite ad alcuni dei Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia, in particolare Cordovado e Sesto al Reghena, Spilimbergo e Venzone – una scelta che tiene conto del fatto che lo stesso giorno c’è l’impatto del Giro d’Italia che arriverà a Gorizia proprio nel pomeriggio del 24 maggio 2025.

Gran finale sabato sera, all’ex Convento dei Servi di Maria con la “Cena delle Meraviglie”: menù medievale e spettacoli d’intrattenimento a tema, il tutto allestito dal Grup Artistic Furlan che farà assaporare agli ospiti il contesto della famosa rievocazione storica Medioevo a Valvasone.

Le dichiarazioni.

“La numerosa presenza di amministratori provenienti da tutta Italia e la importante partecipazione di rappresentanti istituzionali a livello regionale e nazionale alla XXV Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia – dichiara il Presidente dell’Associazione Fiorello Primi – stanno a dimostrare quanto l’Italia dei Borghi più belli rappresenti una linea guida per l’intera comunità nazionale in termini di modello di sviluppo sostenibile e durevole. La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre stata vicina e ha sostenuto la rete regionale e anche in questa occasione lo ha ampiamente dimostrato e per questo ringrazio il Presidente Massimiliano Fedriga. Questa edizione verrà sicuramente ricordata per l’aggiornamento e della “Carta di Qualità”, documento fondamentale attraverso il quale si procede alla valutazione per le ammissioni dei Borghi e per i risultati dei rapporti di Deloitte relativi al valore economico dei Borghi più belli d’Italia e di Nomisma sulla reputazione

dell’associazione in ambito nazionale e sull’andamento dei flussi turistici nel rapporto dell’ISTAT. Dalla nascita dell’associazione nel 2002 circa un migliaio di Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti hanno fatto richiesta per essere valutati come “uno de I Borghi più belli d’Italia”, e di questi, secondo un sistema di valutazione certificato ISO9001, ne sono stati ammessi, ad oggi, 375 di cui 15 presenti nella regione”. Il Presidente Primi ha quindi colto l’occasione per evidenziare che l’Assemblea nazionale si è svolta a Valvasone quest’anno “grazie alla determinazione di Markus Maurmair, membro del Consiglio Direttivo Nazionale, e della rete del Friuli Venezia Giulia dei Borghi più belli d’Italia, oggi coordinata dalla Sindaca di Sesto al Reghena Zaida Franceschetti. Un particolare ringraziamento al Sindaco di Valvasone-Arzene Fulvio Avoledo e all’amministrazione comunale per la disponibilità e la perfetta organizzazione”.

“L’Assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia sarà un’importante occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dei piccoli centri italiani. Il Friuli Venezia Giulia si presenta con numerose iniziative, progetti e programmi ma, soprattutto, il lancio ufficiale dell’applicazione Bippo pensata per aiutare i turisti nella scoperta dei nostri borghi. Valvasone Arzene, tra i borghi friulani riconosciuti per il loro interesse artistico e architettonico, sarà il cuore pulsante di questo evento – dichiara il Consigliere regionale e delegato nazionale Markus Maurmair –. Una scelta che conferma l’impegno della Regione nella promozione del turismo sostenibile nei nostri centri storici, rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto per preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale ed è un’opportunità per rafforzare il legame tra le comunità locali”.

“E’ un piacere e un onore, in qualità di Coordinatrice de I Borghi più Belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, ospitare l’assemblea nazionale nella nostra Regione, e in particolare a Valvasone – dichiara la Coordinatrice regionale Zaida Franceschetti, Sindaco di Sesto al Reghena –. Poter accogliere centinaia di amministratori di piccoli borghi e paesi da tutta Italia è un’occasione veramente unica per poterci confrontare sulla gestione di questi luoghi preziosi diffusi in tutto lo Stivale. I borghi sono l’identità fondante del nostro Paese e i loro sindaci hanno il compito di custodirne l’anima con attenzione e lungimiranza. Solo attraverso un impegno condiviso potremo portare le istanze dei nostri territori – che richiedono cure straordinarie e sensibilità particolari – all’attenzione dei governi regionali e nazionale. Sono certa che la voce de I Borghi più Belli d’Italia saprà farsi ascoltare”.

“Accogliere i Sindaci dei Borghi più belli d’Italia nel suggestivo contesto di Valvasone – sottolineano il Sindaco Fulvio Avoledo e l’assessore al turismo Donatella Bottacin – è un orgoglio non solo per il Comune, ma per tutto il nostro territorio che vivrà un momento unico di condivisione di quei valori e di quella bellezza che hanno permesso a questo fazzoletto di terra di essere conosciuto e apprezzato non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali”.

Notizie in pillole

L’evento coinvolge 375 Comuni italiani che hanno ottenuto una specifica certificazione che consente loro di fregiarsi del titolo di Borghi più belli d’Italia. In Friuli Venezia Giulia sono 15 le realtà che hanno superato la valutazione che a livello nazionale ha visto oltre un migliaio di candidature.

Per la giornata dell’assemblea il Circolo culturale Erasmo da Valvason ha organizzato in accordo con l’amministrazione comunale un annullo filatelico molto speciale con il richiamo all’evento e utilizzando un’immagine di un quadro realizzato dall’artista Isidoro Busana in occasione di una ex tempore organizzata dai Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia.

Le realtà del Friuli Venezia Giulia che hanno superato il vaglio sono: Clauiano per Trivignano Udinese, Cividale del Friuli, Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Palmanova, Poffabro per Frisanco, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Strassoldo, Toppo per Travesio, Valvasone per Valvasone Arzene e Venzone.

Sabato e domenica 7 e 8 giugno 2025 il Friuli Venezia Giulia e i suoi Borghi più belli d’Italia saranno protagonisti di Borghi Divino. Kermesse pensata per coniugare bellezza e bontà del bere che sarà ospitata a Cividale del Friuli e in tale contesto sarà consegnata ufficialmente la bandiera dell’associazione al sindaco della Città Ducale che da quest’anno ha avuto il riconoscimento ufficiale per potersi fregiare del titolo di essere tra i Borghi più belli d’Italia.

Sabato 21 giugno 2025 un altro evento di richiamo nazionale con la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia vedrà la partecipazione di tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia con un cartellone che riempirà di spettacoli e cultura le piazze dei “nostri” 15 centri storici.