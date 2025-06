Gli appuntamenti della Notte Romantica a Valvasone.

Nives Meroi, tra le più grandi scalatrici al mondo, una vita dedicata assieme al marito alle imprese alpinistiche più importanti, colorerà con i suoi racconti la Notte Romantica edizione Valvasone Arzene.

Nell’anno della decima edizione della manifestazione, nel fine settimana in oltre 200 dei 375 borghi più belli d’Italia vengono organizzati eventi e manifestazioni all’insegna del romanticismo e dell’idea di trascorrere una serata speciale con le persone a cui si vuole bene, circondati da arte e bellezza e deliziati dai prodotti d’eccellenza di cui l’Italia è ricca.

Non è da meno il Friuli Venezia Giulia, che ha aderito alla manifestazione fin dalla prima edizione, caratterizzando ogni anno con proposte sempre diverse e accattivanti. Anche nel 2025, i borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia – sono saliti a 15 dopo il recente ingresso di Spilimbergo e Cividale del Friuli – hanno pensato a un palinsesto ampio e coinvolgente: il calendario si apre venerdì 20 giugno e si estenderà fino a mercoledì 25 giugno, con un appuntamento finale l’11 luglio.

“Dalle Giulie all’Himalaya” è il titolo dell’evento di Valvasone che si tiene venerdì 20 giugno, alle 21:30: in Piazza Libertà il concerto-racconto con Nives Meroi, grandissima alpinista, e la musica dell’Orchestra Filarmonici Friulani. Un viaggio musicale attraverso le vette montuose, dalle Alpi fino alle nevi eterne dei grandi “ottomila” himalayani. Un percorso di esperienze, storia, memoria e arte, che attraverso la narrazione di una grandissima alpinista condurrà lo spettatore dalle Alpi fino a terre e tradizioni lontane. Nell’occasione, sarà inoltre visitabile un’esposizione di opere pittoriche in Galleria Erasmo, via Erasmo di Valvasone (orari: venerdì 20 giugno 16-21, sabato 21 e domenica 22 giugno 10-12 e 16-19).

“Accogliere a Valvasone una figura straordinaria come Nives Meroi, simbolo di forza, passione e profondità umana, è per noi un grande onore – commenta il sindaco di Valvasone Arzene, Fulvio Avoledo -. La sua presenza impreziosisce la Notte Romantica che, ancora una volta, vuole essere un momento di incontro, bellezza e condivisione. Valvasone Arzene, con la sua storia, la sua arte e la sua comunità, è pronta a farsi ancora una volta palcoscenico di un’esperienza indimenticabile. Un grazie speciale va a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. Vi aspettiamo a braccia aperte, per vivere insieme una serata che parla d’amore, di sogni e di bellezza condivisa”.

“La Notte Romantica non è soltanto un evento culturale: è un momento identitario che accende i riflettori sui borghi storici e sulle radici più autentiche del territorio”. A dirlo è il consigliere regionale Markus Maurmair, che ne sottolinea il valore simbolico e promozionale: “E’ molto più di una manifestazione – spiega -: rappresenta l’opportunità di valorizzare la bellezza dei nostri paesi, la loro storia, l’arte, le tradizioni. Per queste ragioni il supporto della Regione e delle sue strutture di promozione diviene una scelta naturale perché, come sottolinea l’assessore Sergio Bini sul turismo, stiamo lavorando bene e i risultati si vedono in modo tangibile”.