LP conquista i Laghi di Fusine, oltre tremila persone al No Borders Music Festival

a voce potente di LP ha attraversato il silenzio dei Laghi di Fusine, trasformando la seconda giornata del No Borders Music Festival 2026 in un incontro intenso tra musica, natura e pubblico. Oltre tremila persone hanno assistito al concerto di Laura Pergolizzi, protagonista di una performance costruita sull’emozione, sulla libertà espressiva e sul dialogo continuo con gli spettatori.



Fin dalle prime note, la voce dell’artista italoamericana è diventata il fulcro dello spettacolo. LP ha alternato energia e delicatezza, passando dai momenti più potenti a quelli intimi con grande naturalezza, senza rinunciare all’improvvisazione e a una presenza scenica spontanea e coinvolgente.

I grandi successi cantati ai Laghi di Fusine

Nel corso del concerto LP ha proposto alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio, tra cui “Girls Go Wild”, “One Like You”, “Shelly”, “No Witness”, “Best in Life” e l’immancabile “Lost On You”, accompagnata dal pubblico in uno dei momenti più emozionanti del pomeriggio.



La scaletta ha alternato passaggi più energici ad altri raccolti, mostrando le diverse sfumature di un’identità musicale che unisce rock, folk e cantautorato. Le canzoni hanno trovato una dimensione particolare nello scenario naturale dei laghi, sviluppandosi senza ricercare effetti spettacolari, ma affidandosi soprattutto alla forza dell’interpretazione.



Nel corso della performance, il concerto ha assunto progressivamente la forma di un dialogo tra l’artista, gli spettatori e il paesaggio. Il silenzio della natura e la potenza della musica hanno trovato un equilibrio capace di rappresentare ancora una volta uno degli elementi più riconoscibili del festival.

Il No Borders prosegue con Coez e I Patagarri

Con il concerto di LP, la trentunesima edizione del No Borders Music Festival ha ribadito la propria vocazione: superare generi, lingue e confini attraverso appuntamenti musicali immersi in alcuni degli scenari più suggestivi delle Alpi.

Il festival proseguirà sabato 18 luglio con un doppio appuntamento ai Laghi di Fusine. Alle 14 salirà sul palco Coez, mentre alle 16 sarà la volta de I Patagarri.