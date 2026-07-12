Vegetazione in fiamme a Sgonico, in azione anche l’elicottero

Incendio nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio 2026, nel territorio comunale di Sgonico, in provincia di Trieste. L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per la presenza delle fiamme in un’area verde.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trieste con la squadra AIB, Antincendio Boschivo, attiva nell’ambito della convenzione regionale, e con il personale del Distaccamento di Opicina.
Una volta raggiunta la zona interessata dal rogo, le squadre hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento per impedire alle fiamme di propagarsi ulteriormente.
In volo anche l’elicottero della Protezione civile
Alle operazioni hanno partecipato anche il personale del Corpo forestale regionale, i volontari dell’Antincendio boschivo della Protezione civile e un elicottero della Protezione civile regionale, impiegato per supportare le attività dall’alto.
Dopo aver circoscritto e spento l’incendio, le squadre hanno effettuato la bonifica dell’area bruciata, verificando l’eventuale presenza di focolai ancora attivi ed evitando possibili riprese delle fiamme.