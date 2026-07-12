Cade con la bici al Bike Park di Ravascletto, soccorso un giovane di 25 anni

Incidente nel pomeriggio di oggi al nuovo Bike Park di Ravascletto, dove un ragazzo di 25 anni residente ad Azzano Decimo è caduto mentre percorreva uno dei tracciati in sella alla propria bicicletta. La caduta è avvenuta a circa 1.300 metri di quota. Nell’impatto il giovane ha riportato un forte trauma alla spalla, con il sospetto di una possibile frattura.

Sul posto sono intervenuti due tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il ferito utilizzando un furgone fuoristrada. I soccorritori hanno quindi atteso l’arrivo di un infermiere dell’ambulanza, accompagnato nella zona dell’incidente con un mezzo fuoristrada della Guardia di Finanza.



Dopo le prime cure, il venticinquenne è stato stabilizzato per consentire il trasporto a valle, effettuato cercando di ridurre il più possibile i dolori causati dal trauma. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio.