Nasce un nuovo percorso ad Aviano: tra storia, arte, campagna e acque

Giovedì 31 luglio, alle 17, ad Aviano, si terrà l’inaugurazione del percorso “Aviano: tra storia, arte, campagna e acque” in attuazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute. Il ritrovo sarà nel parcheggio tra via Trieste e via Santa Caterina (nell’area della Farmacia di Marsure), vicino al cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO. L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Aviano.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Aviano, Paolo Tassan – Zanin, del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, di Chiara Sangianantoni in rappresentanza di Federfarma FVG. Quindi, la presentazione dei risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” (2019 -2025), a cui aderiscono ben 132 Comuni (su 215) per 120 percorsi in tutta la Regione, intereverranno Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG e Alessia Del Bianco Rizzardo, Area cultura PromoTurismo FVG, il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione di ASFO. Infine, Andrea Menegoz, assessore al Turismo e Cultura del Comune di Aviano, presenterà il percorso. Seguirà una passeggiata guidata con tutti i presenti, le associazioni locali e i gruppi di cammino. (In caso di forte mal tempo la passeggiata sarà rinviata).

Il nuovo percorso di Aviano.

Il percorso “Aviano: tra storia, arte, campagna e acque” si snoda tra le frazioni di Marsure e Giais e offre due varianti: un anello di 9 chilometri e un tracciato lineare di 6 chilometri, accessibile anche alle persone con disabilità, entrambi con partenza da via Trieste/via Grave. Si segue via Santa Caterina, dove si incontra la chiesetta del XV secolo con affreschi di pregio a Santa Caterina d’Alessandria.

Dopo un ponte ferroviario in pietra, si può scegliere il percorso accessibile oppure proseguire sull’anello che attraversa la campagna fino all’ex centrale idroelettrica di Giais, entrata in funzione nel 1908, che riforniva di energia la città di Udine. Lasciata la centrale, rientrando verso Marsure, si incontra la chiesetta di San Biagio, intorno alla quale si estende un piccolo parco, ideale per una sosta e si ritorna al punto iniziale lungo la ciclabile asfaltata.