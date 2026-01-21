I giovani pasticceri friulani sono i “re d’Italia”: oro e premio speciale al concorso nazionale

21 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Doppio successo al Sigep per la scuola alberghiera dello Ial di Aviano.

Per il secondo anno consecutivo, la “giovane” pasticceria friulana sale sul gradino più alto del podio nazionale: al Sigep di Rimini, la manifestazione di riferimento per il settore, la scuola alberghiera dello Ial Fvg di Aviano ha conquistato il primo posto nazionale al Sigep Giovani e il premio speciale “Scintilla creativa”, confermando l’ottimo livello della formazione professionale del territorio.

La competizione, che ha visto sfidarsi le migliori scuole alberghiere d’Italia, si è svolta sul tema “Le Favole della nostra infanzia” e ha premiato il progetto “Dolce Incanto: un morso di favola”, ispirato a “Biancaneve e i Sette Nani”, e presentato dagli allievi della classe 4/a Pasticceria dello Ial di Aviano, capitanati dal Pastry Chef Thomas De Rosa, capaci di conquistare la giuria per originalità, tecnica e forza narrativa.

Il team del Fvg ha sbaragliato gli altri tre finalisti nazionali: Piemonte, Pescara e un istituto di Catania, che si sono classificati rispettivamente al quarto, terzo e secondo posto. A distinguersi è stato anche il lavoro individuale di Emily Casasola, alla quale è stato assegnato il premio “Scintilla creativa”, per la capacità di raccontare e illustrare il progetto con particolare efficacia espressiva.

Il concept ha unito arte pasticcera, tecnologia e storytelling, interpretando in chiave contemporanea l’immaginario delle favole. La struttura espositiva dinamica, ispirata a Biancaneve, ha trasformato la vetrina in un vero e proprio teatro in miniatura: al centro una mela iperrealistica in cioccolato, simbolo della scelta consapevole tra genuinità e tentazione, accompagnata da un articolato sistema meccanico che permette alla composizione di ruotare su sé stessa.

“I ragazzi hanno lavorato in modo impeccabile – ha commentato Thomas De Rosa, pastry chef e docente – affrontando un progetto complesso con autonomia e consapevolezza. Il percorso di allenamento ha dato risultati importanti e ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta per il loro futuro professionale. Palcoscenici come il Sigep – ha aggiunto – aiutano a far crescere il professionista e la persona. Fondamentale anche la collaborazione con il corso maker 3D di Pordenone, che ha rappresentato un valore aggiunto decisivo”.

Il team vincitore era composto dagli allievi della classe 4/a Pasticceria Emily Casasola, Lisa Lovisa, Andrea Rigo e Dominika Saprykina. Al progetto ha contribuito anche la classe 3/a del corso Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (maker digitale) della sede Ial di Pordenone, che ha curato la parte tecnica e meccanica della struttura, sotto la guida dei docenti Mauro Bortolani e Alessandro Leporati, intervenuti alla premiazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ial Fvg, Giulio Arbanassi, presente a Rimini insieme alla squadra. “Questo doppio riconoscimento – ha commentato – dimostra come la formazione Ial sappia valorizzare il talento dei giovani, unendo competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare insieme. Il team dello Ial ha saputo interpretare il tema delle favole con intelligenza e profondità, ottenendo un risultato di assoluta eccellenza. La doppia al Sigep Giovani 2026 – ha precisato – è un prestigioso traguardo per la scuola, per il territorio e per l’intero sistema della formazione professionale regionale”.

Stefania Amici, coordinatrice dello Ial di Aviano, ha sottolineato il valore del percorso. “Anche quest’anno – ha detto – è stata una vera vittoria di squadra, resa possibile dal lavoro del pastry chef Thomas De Rosa, della docente di cake design Lucia Salmaso e del maestro cioccolatiere Danilo Freguja. Il tema dei cartoni della nostra infanzia ci ha portati a interpretare Biancaneve e i sette nani, distinguendoci tra le quattro scuole finaliste. Un orgoglio particolare – ha evidenziato – è il premio speciale ‘Scintilla creativa’ assegnato alla nostra allieva e portavoce Emily Casasola, premiata per la calma e la precisione dimostrate in gara”.

Da venerdì scorso a ieri gli studenti sono stati presenti in fiera accanto alle altre scuole partecipanti, animando lo stand Sigep Giovani con attività promozionali e l’esposizione di parte della struttura realizzata per il concorso.

