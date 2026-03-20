Il richiamo delle radici: recuperano i campi di famiglia e creano un gin tributo al papà

Ritornare alla terra per “salvarsi” dalla routine, curando i campi di famiglia tra un turno di lavoro e l’altro. È la storia di Erika Gattel e del compagno Daniele Cecotti che, insieme alla sorella di lui Francesca, dal 2022 hanno trasformato mezzo ettaro a Campolonghetto (frazione di Bagnaria Arsa) nell’azienda agricola Cecos‘. Un progetto di vita che oggi trova la sua sintesi più emozionante in un nuovo distillato: un gin che è, prima di tutto, un omaggio alle proprie origini.

Un’ancora di salvezza tra i filari

Per Erika, impegnata nel mondo della scuola, e Daniele, giardiniere, l’azienda agricola non ha significato mollare il posto fisso, ma aggiungere un tassello di benessere e libertà alla propria quotidianità.

Nonostante la sicurezza del tempo indeterminato, hanno sentito il bisogno di far rifiorire i terreni della famiglia Cecotti, creando un lavandeto che oggi crea diversi prodotti, dall’olio essenziale di lavanda all’idrolato. Una scelta condivisa con Francesca, in un’unione familiare che punta a preservare la cultura contadina locale. Non solo: il legame con la comunità è forte, tanto da far parte del direttivo del museo “Case Narranti”.

“Igino”: quando il nome diventa un Gin

La novità di questa stagione è il “Gin Igino”, un distillato che racchiude l’essenza della lavanda di Campolonghetto e altre erbe officinali, prodotto in collaborazione con la Liquoreria di Spilimbergo. Ma l’ingrediente principale è l’affetto: il nome è infatti una dedica al papà di Daniele e Francesca, Igino. Un uomo legato visceralmente alla terra, dalla scorza dura tipicamente friulana ma dal cuore sempre presente, il cui nome è diventato naturalmente il marchio di questa nuova avventura agricola.

Fare rete e l’appuntamento al chiosco

Il venerdì e sabato, il piccolo chiosco immerso tra i filari apre le porte per eventi a tema e degustazioni. Sabato 21 marzo sarà l’occasione ufficiale per presentare il nuovo gin e raccontare la storia di una famiglia che ha scelto di onorare il passato guardando al futuro. L’appuntamento è dalle 11, in Via della Fornace n. 1 a Campolonghetto.