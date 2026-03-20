Fvg, traffico illegale di ricci di mare: sequestrati 1800 kg e ributtati in acqua

20 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Nella notte la Guardia Costiera di Trieste ha intercettato un furgone che trasportava circa 1.800 chili di ricci di mare privi di qualunque documentazione: il sequestro ha bloccato un carico che, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito superiore ai 50mila euro.

Il controllo notturno a Villesse

L’intervento è il risultato di un’attività di intelligence che ha permesso di monitorare movimenti sospetti nei pressi di Villesse, in provincia di Gorizia. Qui i militari hanno fermato un furgone frigorifero proveniente dalla Croazia. Al suo interno è stata scoperta l’ingente quantità di ricci, destinata alla commercializzazione nelle regioni del sud Italia.

I rischi della mancata tracciabilità

Il prodotto era completamente privo della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità. La Guardia Costiera sottolinea come questo requisito sia fondamentale per la sicurezza alimentare: senza certificati è impossibile ricostruire l’origine del pescato, esponendo i consumatori a gravi rischi per la salute. La vendita illegale, inoltre, danneggia l’economia sana e mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Sanzioni e ritorno in libertà

Al trasportatore è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Poiché gli esemplari erano ancora vivi, i militari del 10° Centro Controllo Area Pesca hanno provveduto a ributtarli immediatamente in mare, restituendo così la risorsa al suo habitat naturale. L’operazione conferma l’alto livello di attenzione delle autorità nella tutela delle specie marine e della legalità della filiera ittica.

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