I vandali hanno colpito a Variano di Basiliano.

Nessun furto, solo tanti danni: è quindi probabilmente opera di vandali l’incursione notturna che ha portato alla distruzione di alcune strutture in legno per la sagra, avvenuta a Variano di Basiliano.

Ieri sera, infatti, il presidente della locale pro loco ha denunciato ai carabinieri di Campoformido che ignori, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, hanno divelto gli infissi di due chioschi, danneggiato le attrezzature elettroniche all’interno e distrutto l’intero recinto in legno della struttura. A quanto pare, non è stato portato via nulla: si tratterebbe quindi di un’azione “gratuita”. I danni sono in corso di quantificazione e non è coperto da assicurazione. Sul fatto indagano gli uomini dell’Arma.