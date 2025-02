Il furto a Bicinicco.

Ladri in azione nel pomeriggio di mercoledì, 19 febbraio: i malviventi hanno agito a Bicinicco dove hanno messo a segno un furto a casa di una donna di 76 anni. Approfittando della sua assenza, tra le 16 e le 19, i malviventi hanno forzato la porta finestra e hanno messo a soqquadro l’abitazione fino a trovare ciò che cercavano. Hanno portato via monili in oro e denaro per un valore di circa mille euro. Indagano i carabinieri di Palmanova.