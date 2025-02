Auto prese di mira dai ladri ad Orsaria: rubata una borsa e danneggiato un veicolo

Ladri in azione ad Orsaria: hanno puntato alle auto.

Ancora furti su auto parcheggiate in strada: questa volta è capitato a Orsaria di Premariacco, dove i malviventi hanno agito tra le 11 e le 13 di ieri, 19 febbraio. In un caso, hanno rotto il finestrino posteriore destro del veicolo di una 41enne e sono riusciti a rubarle la borsetta che conteneva i documenti e 200 euro in contanti. I ladri ci hanno provato anche con l’auto di un 56enne: non sono riusciti ad aprirla ma hanno danneggiato il mezzo. I carabinieri di Premariacco portano avanti le indagini.