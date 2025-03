Maratonina di Brugnera: vittoria del kenyano Martin Cheruiyot

I risultati della Maratonina di Brugnera.

Non si arriva a 26 edizioni per caso, nel panorama podistico nazionale e la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza lo ha dimostrato ancora una volta, regalando a tutti gli appassionati una domenica di grande atletica grazie anche al tempo, leggermente nuvoloso e abbastanza freddo ma che nel complesso ha tenuto.

Confermati i pronostici della vigilia con la vittoria del kenyano Martin Cheruiyot che sul percorso cittadino di poco più di 7 km, da ripetere tre volte, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h09’03”, precedendo Tobia Beltrame (Sicilia Running Team) di 41” e Paolo Pellizzari (Vicenza Marathon) di 56”. Questi sono stati gli unici atleti capaci di scendere sotto l’ora e 10 minuti. Vittoria etiope invece fra le donne per merito di Asmerawork Bekele Wolkeba, prima in 1h18’59” battendo di 3’47” Elisa Pivetti (Lib.Udine) e di 4’38” la slovena Nusa Mali (Ad Kronos).

L’edizione di quest’anno assegnava i titoli regionali per tutte le categorie, questi i nuovi campioni: Giuliano Venier (Atl.Brugnera Friulintagli/PM), Giulio Quattrone (Atl.Malignani Lib.Udine/SM), Mirko Querin (Pol.Montereale/SM35), Fabio Stefanutti (Atl.Buja/SM40), Dario Turchetto (Pol.Montereale/SM45), Francesco Rosato (Pod.Cordenons/SM50), Alberto Serena (Cus Udine/SM55), Roberto Cocetti (Asd Val Rosandra Trieste/SM60), Osvaldo Tramontin (Pol.Montereale/SM65), Ivo Bornancin (Gp Livenza Sacile/SM70), Silvano Feltrin (Azzano Runners/SM75), Dora Maria Alzetta (Atl.Dolomiti Friulane/JF), Valentina Corai (Azzano Runners/PF), Caterina Bellina (Us Aldo Moro/SF), Maura Frescurato (Atl.Monfalcone/SF35), Elisa Pivetti (Lib.Udine/SF40), Irene Urli (Atl.Brugnera Friulintagli/SF45), Lucrezia Salvi (GP Livenza Sacile/SF50), Alessandra Candotti (Keep Moving/SF55), Lorena Giurissa (Ad Maiora Trieste/SF60), Liliana Pessot (GP Livenza Sacile/SF65), Maria Teresa Andreos (Azzano Runners/SF70).

Nella prova breve, articolata su un solo giro del circuito prima piazza per Cesare Caiani (Atl.Brugnera Friulintagli) in 21’57” davanti a Osvaldo Zanella (DK Runners Milano) a 24” e a Federico Cernaz (Trieste Atl.) a 50”. A Marina Giotto (DK Runners Milano) la gara femminile in 25’41”, alle sue spalle Elisa Rovere (Atl.Brugnera Friulintagli) a 49” e ad Alessandra Franchetto (Hrobert Running Team) a 2’06”.

La manifestazione dell’Atl.Brugnera Friulintagli ha raccolto in totale ben 445 arrivati ed era valida anche quest’anno per la Coppa Provincia di Pordenone. Il sodalizio con l’instancabile presidente Ezio Rover ha goduto del supporto del Comune di Brugnera, della regione Friuli, della Provincia di Pordenone, ma un grazie speciale va a tutte le associazioni del territorio, agli sponsor e a tutti i volontari che hanno dedicato la loro giornata ai tantissimi corridori arrivati da ogni parte del Nord Italia.