Nella giornata odierna, le squadre del Soccorso Alpino sono state impegnate in numerosi interventi di soccorso in Friuli Venezia Giulia, portando assistenza a escursionisti e sportivi in difficoltà.

Ciclista ferito a Jamiano.

La prima operazione ha avuto luogo tra le 11.30 e le 12.30 a Jamiano, nel comune di Doberdò del Lago, dove un ciclista sloveno di 62 anni è caduto durante una competizione di mountain bike sul sentiero 79. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita al fianco. La stazione di Trieste del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores, ha collaborato con l’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale di Cattinara.

Escursionista ferito sul Monte Cavallo.

Un secondo intervento è stato eseguito a Pontebba, dove un escursionista 61enne di Treviso, è caduto con le ciaspole sopra Baita Winkel, nel gruppo del Monte Cavallo. Il 61enne, che partecipava a un’escursione con il CAI, ha riportato un trauma alla spalla. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino di Moggio Udinese, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Anche in questo caso, l’elicottero ha trasportato il ferito all’ospedale di Tolmezzo.

Intervento nella zona del Rifugio Zacchi

Sempre nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, un intervento è stato attivato per un escursionista sloveno che lamentava un forte dolore toracico al Rifugio Zacchi. L’ambulanza era arrivata al Lago di Fusine superiore, mentre i soccorritori sono saliti con la motoslitta al rifugio, senza però trovare il paziente. Dopo una ricerca nell’area, non è stato rilevato alcun segno dell’uomo.

Due Interventi Annullati tra Chiusaforte e Verzegnis.

Nel frattempo, altre due operazioni di soccorso si sono concluse senza la necessità di intervento. A Chiusaforte, due escursionisti avevano segnalato la scomparsa di un compagno a Forca Disteis, nel gruppo del Montasio, ma l’allarme è rientrato rapidamente quando l’uomo è stato ritrovato illeso. Anche a Verzegnis, una segnalazione riguardante un escursionista che aveva smarrito il sentiero si è conclusa positivamente con il ritorno autonomo dei due compagni alla loro auto a Sella Chianzutan.

Recupero in Elicottero a Forcella Clautana.

L’ultimo intervento della giornata ha avuto luogo ad Andreis (PN) intorno alle 16.30, dove due escursionisti di Motta di Livenza (un uomo e una donna) hanno perso l’orientamento dopo aver raggiunto Forcella Clautana. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale hanno proceduto al recupero dei due con l’elicottero, portandoli in sicurezza.