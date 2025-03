C’era il campione olimpico di Sappada Silvio Fauner ieri sera all’Inalpi Arena di Torino a portare la bandiera istituzionale alla cerimonia inaugurale dei mondiali Special Olympics al via oggi in Piemonte. 101 delegazioni da tutto il mondo, 1500 atleti, 2000 volontari sono i numeri della straordinaria manifestazione che per la prima volta giunge in Italia.

“Ieri sera ho vissuto un’emozione straordinaria, che super quasi quella della premiazione del mio oro olimpico. Vedere gli atleti degli Special Olympics con la loro grande passione, il talento e la determinazione che dimostrano è stato fantastico. I miei più sentiti complimenti vanno agli organizzatori italiani che hanno saputo dare vita a un grande sogno, quello di mettere in moto un’immane macchina organizzativa per portare in Italia i mondiali degli Special Olympics” ha commentato Fauner al termine della cerimonia.

La bandiera degli Special Olympics, oltre che dal campione friulano Fauner, è stata introdotta da 4 atleti Special Olympics e dalla pattinatrice artistica Carolina Kostner. Al termine della grande festa cui hanno preso parte anche la second lady degli Stati Uniti Usha Vance, moglie del vice presidente americano Vance, le Principesse del Lichtensten e Lussemburgo e il Presidente della Polonia, la Ministra della disabilità Alessandra Locatelli, si è esibito il musicista statunitense Aloe Blacc che ha appassionato il pubblico dell’Arena. C’erano circa 20 mila persone. La cerimonia è stata trasmessa in diretta in tutto il mondo.