A Buttrio in arrivo la banda ultralarga: il progetto e i lavori

Buone notizie sul fronte della trasmissione dei dati ad alta velocità: arriva a Buttrio la banda ultralarga a 2,5 gigabit, che consentirà un accesso a Internet molto più rapido. “Una novità attesa dalla cittadinanza, che sente sempre più urgente l’esigenza di una connessione sicura e potente a Internet per il proprio lavoro, ma anche semplicemente per ogni attività quotidiana”, annuncia il vicesindaco Tiziano Venturini.

Proprio di recente si è tenuto in Municipio un incontro tra l’amministrazione comunale – con il supporto dell’ufficio tecnico – e FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale che realizzerà la rete in fibra ottica FTTH (fino alle abitazioni) sul territorio del comune di Buttrio. Alla riunione sono state illustrate le necessità dell’amministrazione comunale, anche alla luce dei vari interventi sulla viabilità che il Comune intende realizzare a partire dai prossimi mesi e che potrebbero sovrapporsi con i lavori di FiberCop e viceversa.

I referenti dell’azienda hanno informato che è in corso la progettazione e che, nell’arco di qualche mese, sarà presentata all’amministrazione comunale. I lavori verranno eseguiti a partire dal secondo semestre dell’anno, con le priorità indicate dal Comune, in funzione agli interventi – già programmati – di asfaltatura. Non appena presentati e confermati i progetti, saranno comunicati tempi e modalità alla cittadinanza in un incontro pubblico.