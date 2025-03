Il potere delle relazioni nel lavoro e nella vita: il convegno del gruppo Professioni di Confcommercio

“Connetti e genera” è il titolo del convegno del gruppo Professioni di Confcommercio ed Eupragma.

Un evento per esplorare il valore delle relazioni umane e professionali, ma anche un’occasione di solidarietà: il gruppo Professioni di Confcommercio Udine e la società di consulenza Eupragma organizzano “Connetti e Genera”, un incontro dedicato all’importanza dei legami nel mondo del lavoro e della società.

L’appuntamento si terrà martedì 18 marzo, dalle 17 alle 21, presso le Fucine Hotel di Buttrio, con il supporto di Banca Sella, Fidimpresa FriulVeneto, Autotorino e Nordenergy. L’evento avrà anche una finalità benefica: parte del ricavato sarà devoluto al Progetto Autismo, a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico.

“I partecipanti – anticipa il presidente del gruppo Fabio Passon -, avranno l’opportunità di ascoltare esperti e relatori che condivideranno il loro punto di vista sulle dinamiche delle relazioni, esplorando tematiche che spaziano dalle interazioni umane alle soluzioni innovative per coltivare legami efficaci nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana”. Nell’occasione, è in agenda anche la firma di una convenzione con Banca Sella che consentirà l’installazione di terminali Pos all’interno delle imprese, un nuovo servizio, a prezzi particolarmente favorevoli, per le aziende associate a Confcommercio.

Dopo un momento introduttivo di accoglienza musicale, il saluto di benvenuto del vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo e l’intervento del presidente di Eupragma Fabio Turchini, il cofondatore della società Stefano Minisini introdurrà gli ospiti: Fabrizio Cattelan, ad della C.D.A., Giampaolo Bragagnini, consulente ambientale, Massimo Robiony, docente all’Università di Udine e direttore della Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale del Santa Maria della Misericordia, l’architetto Stefano Gri dello studio Geza, relatori che discuteranno delle relazioni nelle dinamiche professionali, nel mondo della sanità e nel contesto degli spazi come luoghi di connessione.

L’evento proseguirà con un’attività di networking in gruppi e una lettura scenica accompagnata da musica a cura di Turchini. La serata si concluderà con ringraziamenti, la consegna simbolica di un assegno a Progetto Autismo e un aperitivo.