Grande attesa a Buttrio per il ritorno della Fiera Regionale dei Vini

Fiera Regionale dei Vini dal 6 all’8 giugno 2025 a Buttrio.

Torna uno degli appuntamenti storici a livello nazionale per la conoscenza e promozione dei vitigni autoctoni: a Buttrio, nei Colli orientali del Friuli, dal 6 all’8 giugno 2025 si terrà la 92ma edizione della Fiera Regionale dei Vini. Confermata come sede dei festeggiamenti la prestigiosa sede di Villa di Toppo – Florio. Organizzazione a cura dell’Associazione Pro Loco Buri con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio – spiega il presidente della Pro Loco Federico Toffoletti, annunciando ufficialmente le date di quest’anno – è molto attesa dalla nostra comunità e non solo, visto che è capace di richiamare visitatori dal resto della provincia di Udine e da quelle vicine, oltre che da fuori i confini nazionali. Non è solo una celebrazione dei nostri straordinari vini autoctoni, ma anche un motore per l’economia e l’associazionismo locale. Un punto di incontro fondamentale per produttori, esperti e appassionati con le degustazioni e altri momenti tecnici dedicati al vino, come anche un vero e proprio momento di festa con il resto del programma che vede proposte per tutti i gusti e le età”.

I volontari già al lavoro con un programma che è in fase di allestimento, e che sarà presentato tra fine maggio e inizio giugno (tutti gli aggiornamenti sui social e su www.buri.it).

Gli organizzatori.

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata dall’Associazione Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio, con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Io sono Friuli Venezia Giulia e Associazione Nazionale Città del Vino. In collaborazione con i Vignaioli in Buttrio, Vinibuoni d’Italia, Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia, Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps,Folk Club Buttrio, MDB – Le Mamme di Buttrio.

Con il sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Partner CiviBank, Vitis Rauscedo, Idrotermica Buttrio. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio gode del marchio Sagra di Qualità dell’Unpli. Media partner Il Friuli e Telefriuli.