L’arte dell’acciaio diventa filatelia: un francobollo celebra la storia di Danieli

Un francobollo per celebrare la storia industriale di Danieli Officine Meccaniche è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

L’emissione filatelica rende omaggio a una delle realtà manifatturiere più rappresentative del Friuli Venezia Giulia e dell’industria italiana nel mondo. Le origini del Gruppo Danieli risalgono al 1914 a Buttrio, da dove l’azienda ha costruito negli anni una presenza internazionale nel settore della tecnologia siderurgica.

Il riconoscimento del Ministero

La cerimonia di presentazione dei francobolli si è svolta al Mimit alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, e del sottosegretario con delega alla filatelia Fausta Bergamotto.

“Con queste emissioni riconosciamo imprese che rappresentano la qualità, la capacità manifatturiera e la forza del Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato Urso. “Storie industriali diverse, ma unite da un tratto comune: il legame con il territorio, la continuità della tradizione e la capacità di innovare“.

Il francobollo dedicato a Danieli racconta industria, tecnologia e acciaio

A rappresentare Danieli Officine Meccaniche è una immagine che mostra un tecnico impegnato nella lavorazione del cristallizzatore ottagonale MIDA, una lingottiera Danieli a otto lati utilizzata per la colata continua dell’acciaio.

Accanto alla figura dell’operaio compaiono elementi informatici, a richiamare il rapporto tra manifattura, tecnologia e digitalizzazione, tre elementi centrali nella trasformazione dell’industria siderurgica contemporanea.

Lo sfondo del francobollo, caratterizzato da tonalità rosa metallizzato con riflessi satinati, richiama l’acciaio, materiale simbolo della storia e dell’identità industriale del gruppo friulano. In alto è presente il logo aziendale, mentre la legenda riporta la dicitura “Officine Meccaniche”.

Mareschi Danieli: «Una storia costruita nel tempo»

Alla cerimonia ha partecipato anche Anna Mareschi Danieli in rappresentanza dell’azienda. L’amministratore delegato del Gruppo Danieli, Giacomo Mareschi Danieli, ha sottolineato il significato del riconoscimento. “Questo francobollo ci onora perché racconta una storia costruita nel tempo, con il lavoro di molte generazioni di persone”, ha dichiarato.

“Danieli è cresciuta a Buttrio portando nel mondo una cultura industriale fatta di officina, ingegneria, competenza e attenzione al futuro. L’acciaio è cambiato e continuerà a cambiare: la nostra responsabilità è contribuire a renderlo più efficiente, sostenibile e competitivo, restando fedeli a quella che per Danieli è sempre stata l’arte dell’acciaio”.

Una tiratura di oltre 170 mila esemplari

Il francobollo dedicato a Danieli Officine Meccaniche è stato realizzato a cura di Danieli & C. Spa e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La tiratura complessiva è di 170.010 esemplari.

Con questa emissione il Mimit inserisce Danieli tra le aziende simbolo dell’eccellenza produttiva italiana, valorizzando un percorso industriale lungo oltre un secolo e una capacità tecnologica che continua a proiettare il Friuli nel mondo.