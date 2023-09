L’affascinante mondo dei Bonsai fa tappa a Buttrio

Buttrio ospita il congresso nazionale della “Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe”

Sarà Buttrio ad ospitare il congresso nazionale della “Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe” (NBSKE), dal 29 settembre al 1° ottobre in Villa di Toppo-Florio, con la collaborazione del Namazu Bonsai Club, del Gruppo Bonsai Arte nel Tempo e del Laboratorio d’Arte Bonsai, i tre club che rappresentano a livello locale l’associazione internazionale.

L’evento offre l’occasione ai visitatori di poter osservare splendidi esemplari di bonsai, suiseki (pietre vecchie “lavorate” solo dalla natura che ricordano paesaggi, montagne, cascate) e kusamono (fiori spontanei ed erbe selvatiche), nonché di ammirare la maestria dei bonsaisti partecipando ai laboratori e alle attività. Il programma prevede conferenze tenute da soci esperti con la presenza del professor Aldo Tollini, già docente di Linguistica giapponese all’Università degli Studi Ca’ Foscari.

Espositori da tutta Italia.

Circa 50 i collezionisti espositori provenienti da tutta Italia, che porteranno a Buttrio tanti appassionati di questa antica arte giapponese che tramite la NBSKE viene promossa in importanti mostre a livello nazionale ed europeo. L’associazione di Buttrio, composta da amatori, è già nota ai visitatori della fiera regionale dei vini, che vanta sempre una interessante mostra di bonsai, “un‘arte che ha bisogno di tempi lunghi – spiega uno degli organizzatori, Luca Dentesano -, che va dallo studio della pianta in natura fino alla sua crescita in vaso, e il risultato è ben diverso dalle piantine comunemente vendute in negozio”. La manifestazione, che non ha finalità di lucro, è aperta gratuitamente al pubblico.