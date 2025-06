Inaugurazione per il Punto digitale facile a Buttrio.

Niente più “Chiamo mio nipote per capirci qualcosa”: da oggi a Buttrio chi ha poca dimestichezza con smartphone, internet e burocrazia digitale potrà contare su un aiuto concreto e continuativo. Martedì 3 giugno alle ore 16 presso la sede del Comitato Anziani, in via Cividale 36/1, apre ufficialmente il “Punto digitale facile”, lo sportello gratuito pensato per accompagnare cittadini e associazioni nel mondo della tecnologia, utile non solo agli anziani, ma anche ai genitori che devono iscrivere i bambini a scuola o ai centro vacanze.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Buttrio in collaborazione con il Comitato Anziani e MEC di Udine (associazione finanziata per questo progetto dalla Regione tramite PNRR), nasce per abbattere le barriere digitali e rendere davvero accessibili i servizi online a tutte le generazioni.

“Si intende così colmare il divario digitale tra fasce di età e supportare cittadini e associazioni nell’accesso al mondo tecnologico – commenta il presidente del comitato anziani, Pietro Scontrino -. Questa nuova opportunità rappresenta l’evoluzione di un percorso già intrapreso con successo; proprio in questi giorni si sta concludendo, a grande richiesta, il terzo ciclo di corsi sull’utilizzo dello smartphone: dopo due edizioni dedicate alle basi, quella di livello medio/avanzato ha visto una grande partecipazione da parte del nostro comitato e dei simpatizzanti”.

Un supporto che ora prosegue in modo continuativo, su sprone dell’assessora con delega alla partecipazione e comunicazione istituzionale, Corina Alionte. “Notiamo che i cittadini hanno sempre più voglia di mettersi in gioco e di approcciarsi al digitale, ma non sempre sanno da dove partire. Vediamo famiglie e associazioni che non riescono ad aderire a bandi e progetti perché trovano difficoltà a gestire la burocrazia online. Questo sportello vuole proprio essere quindi un punto di appoggio per chiunque necessiti di qualsiasi aiuto in ambito tecnologico”.

La scelta di aprire lo sportello proprio all’interno della sede del Comitato Anziani è strategica: la posizione è centrale e facilmente raggiungibile, vicina al palazzo delle associazioni e alle attività sportive, e rende così il “Punto digitale facile” un riferimento utile anche per le realtà associative locali. A fornire consigli utili saranno gli stessi facilitatori che hanno condotto i corsi sull’utilizzo del cellulare, riscuotendo grande apprezzamento. “I cittadini che hanno partecipato si sono detti entusiasti del loro approccio sempre chiaro e disponibile – riporta Alionte -, quindi abbiamo avuto grande piacere di portare avanti questo progetto insieme”.

Oltre allo sportello, la collaborazione con l’associazione MEC ha già portato ad altre iniziative di successo, come la recente serata informativa dedicata alla prevenzione delle truffe online, uno dei diversi appuntamenti proposti dal Comune nella sua opera di promozione della sicurezza digitale. Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle ore 16 alle ore 19. Per garantire un servizio efficiente, è gradita la prenotazione. Maggiori informazioni: buttrio@comunitadigitale.fvg.it – 375.9272257.

I servizi.

Punto Digitale Facile è un supporto concreto per navigare nel mondo digitale dove si può ricevere assistenza gratuita per: