Sappada, il piano degli interventi: al centro turismo, infrastrutture e ambiente

È stato presentato venerdì sera nella sala convegni di Cima Sappada il piano degli interventi a cura dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro De Zordo. A meno di un anno dal suo insediamento, la giunta ha già messo in cantiere un numero significativo di progetti, a testimonianza di un ritmo amministrativo rapido e determinato.

Al centro della strategia dell’amministrazione c’è il rilancio del comparto impiantistico. Il Comune si è reso pienamente disponibile a collaborare con Promoturismo FVG per sostenere ogni esigenza tecnica e operativa e ha espresso con chiarezza la volontà di partecipare attivamente alla fase di pianificazione.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche numerosi interventi in ambito turistico, infrastrutturale, ambientale e sociale.

I progetti e gli interventi.

Tra questi spiccano i servizi per l’estate 2025. Dal 14 luglio al 31 agosto sarà attivo il servizio navetta gratuito per le Sorgenti del Piave, gestito dal Consorzio Turistico. Un’iniziativa, ha sottolineato il sindaco De Zordo, che rappresenta un gesto concreto del Consorzio a favore dello sviluppo turistico dell’intera località. Nello stesso periodo entrerà in funzione anche il servizio di Trasporto Pubblico Locale interno, sempre gratuito, che collegherà tutte le borgate del paese, migliorando la mobilità per residenti e ospiti.

L’assessore al turismo Silvio Fauner, protagonista di molte delle iniziative in corso, ha sottolineato l’importanza di una progettualità integrata e continua, che punta a rendere Sappada sempre più accogliente e competitiva. Il programma degli interventi – già in fase esecutiva o in avanzata progettazione – include il rifacimento dei marciapiedi nelle borgate Granvilla/Lerpa e Cottrer/Hoffe, la riqualificazione delle piazzole ecologiche, la realizzazione della pista ciclo-pedonale lungo sul lungo-Piave, il ponte tibetano a Lerpa, il campo sportivo multidisciplinare e il secondo stralcio della Ferrata Acquatona. Il nuovo Palazzetto dello Sport, atteso da anni e fondamentale per la località, entrerà in fase di appalto entro l’autunno.

Particolare attenzione è riservata anche all’ambiente e alla gestione del territorio, come illustrato dall’assessore Pietro Piller Roner. È già in corso la riqualificazione e copertura delle piazzole ecologiche per una migliore raccolta dei rifiuti. In parallelo, sono in fase di progettazione e realizzazione nuove strade silvo-pastorali, necessari per facilitare l’esbosco del legname colpito dal bostrico e valorizzare le risorse forestali locali.



In parallelo, prosegue la progettazione di opere strategiche come il nuovo Parco Avventura, la sede della Protezione Civile, l’area camper e la nuova sede SVEP presso l’ex caserma Fasil.

Anche la gestione del traffico vedrà importanti novità: nuovi sensi unici, ampliamento della ZTL con inclusione della borgata Mulbach e l’installazione di un tendone per eventi a disposizione delle associazioni di Sappada dal 28 luglio fino a fine settembre. A livello di sicurezza, è stata riattivata la postazione autobotte dei Vigili del Fuoco e per l’estate è previsto l’arrivo di una nuova ambulanza che farà base a Sappada, servizio questo che andrà a migliorare significativamente i servizi d’emergenza per i residenti e turisti.

L’imposta di soggiorno per migliorare i servizi.

Infine, è stata istituita l’imposta di soggiorno, in vigore dal 1° luglio 2025. Le tariffe, differenziate per categoria ricettiva, contribuiranno a finanziare i servizi per i visitatori. Riportati i dati relativi al trend delle presenze turistiche che è in costante crescita, con grande soddisfazione dell’amministrazione e degli operatori a dimostrazione del grande lavoro di promozione condotto dal Consorzio Turistico Sappada Dolomiti: +8,3% nel 2024 e +9,2% nei primi tre mesi del 2025.



“Sappada è una comunità viva, che sta dimostrando grande partecipazione e fiducia nel futuro,” ha concluso il sindaco De Zordo. “Stiamo lavorando con impegno e concretezza, per trasformare idee in risultati visibili.” Il pubblico presente si è mostrato partecipe e coinvolto, apprezzando la ricchezza dei contenuti esposti e contribuendo con numerosi interventi a rendere l’incontro un vero momento di dialogo e condivisione.