Il pannello in ricordo di Robert Miles a Campoformido.

Un atto vile e disgustoso quello compiuto nei giorni scorsi all’area giochi ‘Children’ di Campoformido. Alcuni vandali infatti, probabilmente con una bomboletta spray, si sono divertiti ad imbrattare il pannello in memoria del grande artista friulano Robert Miles, scomparso sei anni fa e al quale l’anno scorso è stata dedicata la zona verde della ‘boschete furlane”.

La rabbia e il disgusto non tardano ad arrivare via social da parte del vicesindaco di Campoformido con delega ad ambiente e cultura Christian Romanini: “Sono parecchio scosso e amareggiato, chi ha fatto una cosa del genere ha un grosso problema e va aiutato, se potete fornire qualche informazione per individuare i responsabili contattate il Comune”.

“Hanno offeso la memoria di un artista, il patrimonio pubblico e un’area dedicata ai bambini” incalza Romanini. “Mi basterebbe che capissero il valore del rispetto altrui e del patrimonio pubblico” conclude il vicesindaco.