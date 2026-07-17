Carniarmonie, i Cameristi della Scala e il flauto di Massimo Mercelli protagonisti ad Amaro

Appuntamento ad Amaro con Carniarmonie.

Il prestigio del Teatro alla Scala arriva nel cuore della Carnia per uno degli appuntamenti più attesi della trentacinquesima edizione di Carniarmonie. Sabato 18 luglio, alle 20.30, la Chiesa di San Nicolò ad Amaro ospiterà il concerto dei Cameristi della Scala, affiancati dal flautista di fama internazionale Massimo Mercelli.

Una serata che unirà il fascino della musica barocca italiana alle suggestioni del repertorio romantico di fine Ottocento, valorizzando al tempo stesso la particolare acustica della chiesa e dei luoghi di culto della montagna friulana.

Dal Barocco italiano al romanticismo di Dvořák

Il programma si aprirà con il Concerto per archi numero 2 in sol minore di Francesco Durante, composizione caratterizzata dal rigore contrappuntistico e da una profonda intensità espressiva.

Massimo Mercelli sarà poi protagonista del Concerto per flauto e archi in sol maggiore G. 291 di Giuseppe Tartini, capolavoro del Settecento veneto nel quale il flauto solista si intreccia con gli archi attraverso passaggi virtuosistici e raffinati dialoghi musicali.

La seconda parte della serata sarà dedicata al Quintetto per archi op. 77 in sol maggiore di Antonín Dvořák, una delle pagine più importanti della musica da camera tardo-romantica. L’opera combina la solidità della tradizione classica mitteleuropea con una scrittura melodica intensa e coinvolgente.

Ad Amaro i musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala

I Cameristi della Scala sono un ensemble formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e vantano una lunga attività internazionale. Nel corso degli anni si sono esibiti in alcune delle sale da concerto più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Salle Gaveau di Parigi, dalla Tonhalle di Zurigo alla Tchaikovsky Hall di Mosca.

Ad Amaro la formazione sarà composta dai violinisti Roberto Nigro e Olga Zakharova, da Sabina Bakholdina alla viola, Simone Groppo al violoncello e Giorgio Magistroni al contrabbasso.

Accanto a loro ci sarà Massimo Mercelli, flautista apprezzato a livello internazionale per il virtuosismo e la purezza del suono. Considerato uno dei principali interpreti della musica contemporanea, Mercelli è stato dedicatario di opere composte appositamente per lui da autori come Krzysztof Penderecki, Philip Glass, Michael Nyman ed Ennio Morricone.