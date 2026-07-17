A Lignano apre il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco: presidio operativo 24 ore su 24

Da oggi, venerdì 17 luglio, entra ufficialmente in funzione il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Lignano Sabbiadoro, attivato per rafforzare la sicurezza nella principale località balneare del Friuli Venezia Giulia durante il periodo di maggiore afflusso turistico.



Il presidio resterà operativo fino alle 8 di martedì 1° settembre, garantendo una copertura continua sia nelle ore diurne sia durante la notte.

Cinque Vigili del Fuoco in servizio ogni giorno

Il servizio sarà assicurato quotidianamente da cinque unità, con l’obiettivo di garantire la piena operatività e la continuità del soccorso pubblico sul territorio comunale. L’apertura del distaccamento risponde alla necessità di fronteggiare il forte aumento delle presenze che caratterizza Lignano durante l’estate, innalzando i livelli di protezione per residenti, turisti e operatori economici.



L’attivazione è stata resa possibile grazie allo stanziamento di ore straordinarie disposto dal Ministero dell’Interno e al finanziamento garantito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il sindaco Giorgi: “Una risposta concreta alle esigenze della località”

“Ogni anno l’attivazione del presidio h24 è una risposta concreta e tempestiva alle esigenze operative della località, nel momento di massima affluenza”, ha commentato il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi.



“Poter contare, giorno e notte, sulla presenza dei Vigili del Fuoco dà una profonda sicurezza ai residenti, agli operatori economici e ai tantissimi turisti che scelgono le nostre spiagge. Esprimo un ringraziamento alla Regione e al Ministero per l’impegno profuso per riuscire a garantire, anche quest’anno, la loro presenza”. Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento anche ai Vigili del Fuoco volontari, che durante tutto l’anno garantiscono con la propria attività un importante presidio di sicurezza per Lignano Sabbiadoro.



• A Lignano riapre il commissariato stagionale di Polizia: “Presidio fondamentale per la sicurezza”