Si frattura una gamba sul sentiero a 1900 metri di quota, soccorso con l’elicottero

Un escursionista di nazionalità ceca è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, durante un’escursione sulle montagne di Forni di Sopra. L’uomo ha riportato la frattura di un arto inferiore mentre percorreva il sentiero che collega Forcella Tartoi a Malga Tartoi, a circa 1.900 metri di quota.

L’allarme è scattato tra le 14 e le 14.30, quando i suoi compagni di escursione hanno contattato il Numero unico per le emergenze Nue112, segnalando l’infortunio e chiedendo l’intervento dei soccorsi. La richiesta è stata immediatamente presa in carico dalla Sores, che ha attivato la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale.

Recupero con il verricello e trasferimento in ospedale

L’equipaggio dell’elisoccorso regionale ha raggiunto l’escursionista e ha effettuato il recupero tramite verricello. Dopo le prime operazioni di assistenza, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo per le cure necessarie.