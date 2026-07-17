Alberi caduti e rami sulle strade a Fiume Veneto: interventi immediati dopo il maltempo

La pioggia intensa e le forti raffiche di vento che hanno colpito Fiume Veneto nella mattinata di oggi hanno causato la caduta di alcuni alberi e rami lungo le strade comunali e provinciali. I danni sono rimasti fortunatamente contenuti e non risultano persone ferite.



Le principali criticità hanno riguardato le località di Cimpello, Pescincanna e Bannia, dove sono intervenuti rapidamente Vigili del fuoco, Polizia locale, Protezione civile e operai comunali per mettere in sicurezza le aree e ripristinare la viabilità.

Albero sulla provinciale a Cimpello

A Cimpello, un albero proveniente da una proprietà privata è caduto sulla strada provinciale, invadendo la carreggiata e rendendo necessario un intervento urgente.



Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Pordenone e gli agenti della Polizia locale di Fiume Veneto, che hanno delimitato l’area e provveduto alla rimozione dell’ostacolo. La strada è stata quindi riaperta alla normale circolazione in condizioni di sicurezza.



Un secondo albero è caduto in località Marzinis, a Pescincanna, mentre a Bannia alcuni rami spezzati dal vento sono finiti sulla carreggiata. Anche in questi casi gli interventi sono stati completati rapidamente, limitando i disagi per gli automobilisti e per i residenti.

Arnoldi: “Decisiva la rapidità degli interventi”

“Gli episodi di questa mattina confermano quanto sia importante poter contare su una rete pronta, organizzata e presente sul territorio”, ha dichiarato l’assessore comunale alla Protezione civile Alessandro Arnoldi. “I danni sono stati contenuti, ma la rapidità degli interventi è stata decisiva per garantire sicurezza e ridurre i disagi alla viabilità”.



L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare al Gruppo comunale di Protezione civile di Fiume Veneto e al personale operaio del Comune, impegnati nelle operazioni di controllo e messa in sicurezza. “La Protezione civile è una risorsa preziosa per la nostra comunità – ha concluso Arnoldi –. Nei momenti di criticità dimostra ancora una volta il valore del volontariato organizzato, della preparazione e del senso di responsabilità verso i cittadini. Per questo stiamo investendo convintamente su una nuova sede e sul continuo aggiornamento e addestramento dei volontari”.



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