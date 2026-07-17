Trasporta in auto tre migranti, arrestato un passeur a Cormons

Un cittadino di origini ucraine è stato arrestato dai carabinieri di Cormons con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto con targa slovena sulla quale viaggiavano tre cittadini pachistani privi di documenti.



Il fermo è avvenuto alcune notti fa durante un servizio di controllo lungo le strade che conducono alla stazione ferroviaria di Cormons. I militari hanno intercettato il veicolo e, dopo averlo fermato, hanno identificato il conducente e i tre passeggeri.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire parte del viaggio affrontato dai migranti. I tre cittadini pachistani sarebbero partiti alcuni mesi prima dagli Emirati Arabi, affidandosi a trafficanti ai quali avrebbero versato del denaro.

Il viaggio lungo la rotta balcanica

Nel corso del tragitto avrebbero attraversato diversi Paesi seguendo la rotta balcanica, fino a raggiungere la Slovenia e successivamente entrare in Italia. Al termine delle verifiche, il presunto passeur è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Gorizia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.



I tre cittadini pachistani sono stati invece denunciati in stato di libertà per ingresso irregolare nel territorio nazionale.