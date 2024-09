La giovane ha battuto la schiena.

Soccorso alpino in azione questa mattina a Forni Avoltri per una scalatrice caduta durante il primo tiro di corda della via Airolg sul Torrione Spinotti nel gruppo del Coglians. La donna, studentessa 25enne di Trieste, è caduta a seguito della rottura di un appiglio. Dopo cinque metri è finita quasi a terra, frenata dal compagno di cordata ma battendo la schiena.

È stata valutata dal medico dell’elisoccorso e imbarellata per essere imbarcata con il verricello e condotta in ospedale. Le squadre della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino con tre tecnici assieme alla Guardia di Finanza erano pronte al campo base sotto il rifugio Tolazzi a eventuale supporto alle operazioni. I soccorritori di Forni sono andati incontro al compagno di cordata, un 25enne di Trieste, per aiutarlo a portare giù tutti i materiali.