La grande festa dello sci a Forni di Sopra: il trofeo Biberon

Lo SCI CLUB 70 vince il trofeo trofeo Biberon. E’ stata un’edizione memorabile grazie anche alla nuova formula che ha aperto alle categorie “Children” nello sci alpino per gli atleti tesserati FISI FVG.



Alla grande festa degli sport invernali di Forni di Sopra, hanno partecipato, non solo i piccoli sciatori regionali e di altri 8 comitati regionali FISI ma anche atleti dall’estero: Bosnia Erzegovina, Cechia, Croazia, Polonia, Slovenia e Ungheria. Le delegazioni hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver partecipato alle gare, complimentandosi con gli organizzatori e confermando il desiderio di ritornare il prossimo anno.

“Siamo arrivati alla 42a edizione del Trofeo Biberon, 21a internazionale, con una bella novità per tutti i giovani sciatori della regione – ha commentato il presidente del comitato organizzatore, Roberto Andreassich – . Abbiamo esteso il “Biberon” anche alle categorie Ragazzi/Allievi, tesserati FVG. In questo modo abbiamo dato la possibilità agli atleti quattordicenni/sedicenni di poter competere in uno degli eventi sciistici più attesi in FVG. Complessivamente abbiamo dovuto gestire quasi 1000 sciatori, tra sci alpino e nordico con tre gare in contemporanea e in diverse location. Numeri impegnativi che hanno comportato anche una quantità di lavoro maggiore da parte della nostra organizzazione. Desidero ringraziare sin d’ora PromoTurismoFVG, la regione FVG partner principali dell’evento, i volontari, le squadre e il pool di partner”. Il risultato è stato indubbiamente molto positivo e pensiamo di riconfermare il format anche per il prossimo anno”.

Per il quinto anno consecutivo, le “ENERGIA PURA KIDS SERIES”, il format di gare che include le categorie “Cuccioli” il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell’arco dell’intera stagione e non sulla singola gara, hanno preso il via da Forni di Sopra, in occasione del trofeo Biberon. Il focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura attraverso messaggi sfidanti ma concreti: formazione, inclusione, integrazione, consapevolezza, sostenibilità.

La due giorni si è chiusa con le premiazioni finali a cui è intervenuto il direttore generale di PromoTurismoFVG, l’ing. Iacopo Mestroni che, insieme al presidente della FISI FVG, Maurizio Dunnhofer e il sindaco di Forni di Sopra, Iginio Coradazzi hanno consegnato il premio speciale alla società vincitrice, lo SCI CLUB 70 che ha preceduto il NOAH Tarvisio e lo SC Pordenone. Il premio consiste nella fornitura di una tuta da gara a tutti gli atleti del team vincitore, brandizzata Trofeo Biberon e Io sono FVG e realizzata da Energiapura in edizione limitata solo per l’evento.

Il 42° Trofeo “Biberon” è stato organizzato in collaborazione con il CONI, la FISI e il Comune di Forni di Sopra e si avvalso di importanti partner come Rossignol, Energiapura, Treesport, Il GIULIA e il patrocinio e sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto di PromoTurismoFVG.